"Увеличилось число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшие выходные в городе Дальнереченске более 20 человек обратились в больницу с симптомами отравления после посещения кафе. Предварительная причина отравления посетителей кафе — наггетсы из мяса птицы и соус собственного приготовления, в которых обнаружили самольнеллу. При проверке самого кафе специалисты также выявили многочисленные нарушения.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическое расследование, выясняют, у кого кафе закупало продукты.

Заведение уже приостановило работу. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).