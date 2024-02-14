"С 26 февраля автостанции "Орехово" и "Варшавская" прекращают свою работу — теперь автобусы будут отправляться от самого современного автовокзала "Красногвардейский", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта напомнил, что новый автовокзал "Красногвардейский", который открылся в декабре, может обслуживать до 4 тыс. пассажиров в сутки. "Востребованность современного автовокзала "Красногвардейский" растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы", — приводятся слова Ликсутова в сообщении.