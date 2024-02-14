Он уточнил, что практически во всех субъектах Северо-Западного федерального округа ожидается температура намного ниже нормы. По словам Вильфанда, среди таких регионов — Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Карелия, Вологодская, Ленинградская области. С 14 по 17 февраля в этих регионах прогнозируется температура на 8-16 градусов ниже нормы. В Карелии и Коми такая температура ожидается до 18 февраля. В Мурманской области прогнозируется до минус 30 градусов, в Архангельской — до минус 38, в Ненецком автономном округе — до минус 35, в Карелии — до минус 27, в Вологодской области — до минус 34, в Ленинградской области — до минус 23 и в Коми — до минус 40 градусов.

В Центральном федеральном округе с 14 по 16 февраля практически повсеместно температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, в Костромской области даже на 15 ниже нормы, сообщил Вильфанд. "И это означает что температура будут колебаться. В северной половине округа — в Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Московской областях ожидается температура от минус 18 до минус 25, самые низкие, а в Костромской — минус 32. В Рязанской и Тамбовской областях — до минус 22", — отметил он.

В Приволжском федеральном округе, в его северной половине — Кировской, Нижегородской областях, Республике Марий Эл, Чувашии, Мордовии с 14 по 16 февраля прогнозируется температура ниже нормы на 7-16 градусов — в диапазоне от минус 23 до минус 29. В Татарстане, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях с 14 по 17 февраля температура на 7-14 градусов ниже нормы. В Татарстане ожидается до 32 градусов мороза, в Саратовской и Оренбургской областях — до минус 31, а в других регионах — от минус 20 до минус 29.

"Очень холодный пятидневный период на Урале. На севере Урала — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах — здесь температура на 7-14 ниже нормы. Минимальные значения: минус 33 — минус 41 градус. На юге Урала — в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — с 14 по 17 февраля температура на 8-17 ниже нормы и будет от 29 до 33 ниже ноля", — сообщил он.

Вильфанд добавил, что холод будет и в Сибири. На юге западной Сибири, на юге Красноярского края, в Республике Алтай, в Иркутской области с 15 по 18 февраля температура на 7-16 градусов ниже нормы — минус 26 — минус 33. В Иркутской области — до 44 ниже ноля. В Магаданский области на 7-8 градусов ниже нормы — до минус 47, на Чукотке — аналогическая ситуация. Даже в Хабаровском крае температура буде на 6-9 градусов ниже нормы — от 34 до 42 ниже ноля, сообщил Вильфанд.