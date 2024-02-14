"Сегодня в 04:58 мск на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику.

Железнодорожное сообщение на Черноморском побережье было нарушено 4 февраля в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо. 6 февраля было открыто движение по одному пути.