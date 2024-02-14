"Новый сквер будет граничить с существующей парковой зоной, созданной в национальном колорите. Согласно проекту, на оси пересечения улицы Горчханова и парка "Шелковый путь" предполагается установить монумент основателю современной ингушской государственности Идрису Зязикову" , — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на аллее установят интерактивные стенды, обеспечивающие доступ к исторической информации и периодам становления ингушской государственности.

Предполагается создание и размещение различных инсталляций, символизирующих вклад выдающихся деятелей и героев в развитие Ингушетии и в формирование ее национальной идентичности.

Там появятся площадки для различных мероприятий, зон активного и тихого отдыха, виртуальных и интерактивных экспозиций.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, сквер и аллея не только станут местом проведения досуга и культурных развлечений, но и будут ассоциироваться с конкретными историческими событиями, выдающимися государственными деятелями, героями ингушского народа.

"Таким образом, мы решим несколько задач: сохраним нашу историю и память о своих предках, повысим уровень культурного развития населения, воспитаем подрастающее поколение в патриотизме и любви к своей Родине. У каждого из нас есть любимые места, с которыми связаны самые теплые воспоминания", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

День ингушской государственности отмечается 7 июля. В этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет, до 1934 года.

В апреле 2021 года президент РФ поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования ингушской государственности. Местом проведения главных торжеств станет обновленный стадион в Сунже. Ранее сообщалось, что в честь этого события изготовят 3 тыс. юбилейных медалей "100 лет государственности Республики Ингушетия", а Банк России выпустит серебряные монеты.