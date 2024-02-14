При этом скорректированная прибыль компании была рекордной для четвертого квартала, а выручка превзошла ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе Airbnb, чистый убыток в октябре-декабре составил $349 млн, или $0,55 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $319 млн, или $0,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $489 млн с $319 млн годом ранее.

Квартальная выручка Airbnb увеличилась на 17%, до $2,22 млрд, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,165 млрд.

Совокупный объем бронирований Airbnb в прошедшем квартале вырос на 15%, до $15,5 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Число забронированных ночей повысилось на 12%, до 98,8 млн, что совпало с ожиданиями рынка. Ранее менеджмент компании предупреждал, что темпы увеличения этого показателя замедлятся по сравнению с 14% в третьем квартале. Компания ждет дальнейшего ослабления роста в текущем квартале.

В письме Airbnb к акционерам говорится о поворотном моменте в стратегии компании.

"Пришло время для нас выйти за пределы основного бизнеса и обновить Airbnb, — отмечается в сообщении. — Это будет постепенный многолетний путь".

Согласно прогнозу компании, в первом квартале ее выручка составит $2,03-2,07 млрд, то есть увеличится на 12-14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Airbnb объявила о запуске программы обратного выкупа акций на $6 млрд. В минувшем году объем выкупа составил $2,25 млрд.

Акции компании подешевели на 4% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 25%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.