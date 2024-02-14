Соответствующее поручение вошло в перечень, сформированный по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 14 декабря. Анализ тарифов за проезд по дороге, согласно тексту поручения, необходимо провести с учетом востребованности трассы у жителей российских регионов и у бизнеса.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Работа должна быть проведена до середины марта.

Вопрос о стоимости проезда по М-12 задал Путину на декабрьской пресс-конференции житель Москвы. Он отметил, что стоимость проезда по трассе от столицы до Казани ожидается на уровне 6 тыс. руб., что очень дорого для автомобилистов.

Путин, отвечая, обратил внимание, что стоимость проезда между Москвой и Казанью предполагалась на уровне 4,5 тыс. руб. "Я не очень понимаю, почему возникло 6 тыс. руб. Было обещано не больше 4,5 тыс. руб. Но я проверю обязательно. А так, в целом, платные дороги они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути — так по закону. Поэтому всегда есть возможность не платить, а проехать бесплатно. Но там свои сложности", — говорил глава государства.

"Автодор", открывая в конце прошлого года движение по М-12 от Москвы до Казани, подтверждал тариф за проезд между городами в 4,5 тыс. руб. Зампред правления госкомпании по операторской деятельности Константин Макиев говорил, что на маршруте из Москвы на Казань можно съехать по нескольким развязкам, в зависимости от чего будет различаться стоимость проезда по всей трассе. Так, при съезде на самой первой развязке, на Иннополис, весь маршрут без учета программы лояльности и скидок по транспондеру обойдется в 4,481 тыс. руб.

"Такая скидка может достигать 15%. И тогда для пользователей, следующих по этому маршруту, стоимость обойдется порядка 3,8 тыс. руб. Если съезжать на Казань в районе аэропорта, то стоимость проезда без учета скидки составит 4,8 тыс. руб. И также к этой сумме можно применить скидки при использовании программы лояльности — тогда стоимость составит порядка 4,4 тыс. руб.", — уточнял Макиев.