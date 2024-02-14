По информации пресс-службы, гражданин РФ пытался выехать в Китай в составе туристической группы на автобусе, при прохождении проверки он заявил, что у него нет при себе товаров, запрещенных к вывозу из России, но заметно нервничал.

При досмотре ручной клади туриста таможенники в его нагрудной сумке обнаружили семь пачек с денежными купюрами номиналом 100 долларов США — всего 73 тыс.

Правонарушитель признал, что вывоз иностранной наличной валюты из России ограничен, потому и пытался вывезти деньги тайно. В его отношении было возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере ч.2 ст. 200.1 УК РФ.

Деньги у россиянина изъяли. Теперь нарушителю грозит штраф — от десятикратной до пятнадцатикратной суммы, которую он пытался вывезти. Также ему может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет.