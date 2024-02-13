"Столичные театры и концертные залы в прошлом году посетили больше 7,2 миллиона человек. За последние четыре года это рекордное количество. Тому есть сразу несколько причин: множество увлекательных премьер и улучшение качества постановок в театрах, повышение комфорта современных театральных пространств благодаря ремонту и реставрации", — написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

По словам мэра, самыми посещаемыми площадками по итогам года стали Московский концертный зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки.

Уточняется, что в 2023 году прошло больше 23 тысяч спектаклей, из которых 270 — премьерные.

"Всего за последнее десятилетие обновили 70% всех зданий городских учреждений", — добавил Собянин.