"Приехав сюда, я еще раз окунулся в великую историю нашего Отечества. Мы действительно героический народ. Даже в небольших городках в Псковской области люди воевали с нацистами и помогали нашему городу", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова, сказанные на открытии музея.

Он напомнил, что 27 января в стране отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Хочу передать вам большой привет и поклон от жителей города-героя Ленинграда — Санкт-Петербурга. Открытием этого музея мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто защищал нашу страну, Псковскую область, Ленинград. Всех, кто участвовал в битве за Ленинград, мы не делим ни по национальности, ни по конфессиям, ни по тому, где он родился. Мы всех считаем своими — ленинградцами", — сказал Беглов.

Губернатор передал новому музею топографическую карту с указанием расположения сил 2-й Ленинградской бригады во время проведения операции по освобождению Дедовичей, а также документы и книги.

Экспозиция музея рассказывает об истории партизанских формирований и их борьбе с нацистами, а также о героях-партизанах. Часть выставки посвящена таким страницам истории, как начальный период битвы за Ленинград, оккупация территорий Ленинградской области, создание лагерей военнопленных и геноцид местного населения.

Музей станет объединяющим и координирующим центром работы по патриотическому воспитанию местной молодежи. Он объединит в единый музейный квартал мемориалы и памятники партизанской славы, расположенные на территории Дедовичского района.

В 2018 году району было присвоено почетное звание Край партизанской славы. Он служил военной, политической, экономической и территориальной базой для развития партизанского движения в первый год Великой Отечественной войны. Дедовичский район называли колыбелью организованной массовой народной войны.

На территории современной Псковской области действовало 29 партизанских отрядов общей численностью почти 60 тысяч человек.

Жители Псковской земли вместе с ленинградцами боролись с фашистами. В память об этом на Пискарёвском мемориальном кладбище в 2019 году была установлена памятная плита "Псковичам-защитникам Ленинграда".