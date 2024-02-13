"38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях тетрагидроканнабинола – наркотического средства, запрещенного к перемещению.

По словам путешественника, он купил мармеладных мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна.

Пассажир арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.