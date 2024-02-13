"С 17 февраля перевозчик увеличит количество рейсов в Фергану с двух до трех в неделю. К рейсам по вторникам и пятницам добавятся дополнительные рейсы по субботам. С 21 февраля открываются рейсы в Наманган. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по средам", — говорится в сообщении.

Из Петербурга также имеются рейсы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч и Термез, уточняет пресс-служба ВВСС.

Согласно расписанию аэропорта "Пулково", из Петербурга в Узбекистан, помимо Uzbekistan Airways, в настоящее летают авиакомпании "Россия", "ЮТэйр", Qanot Sharq (Узбекистан).