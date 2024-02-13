По словам старшего научного сотрудника ГИМа, куратора выставки Натальи Виноградовой, тема моды на протяжении долгого времени была в тени, потому что она считалась легкомысленной, недостойной, чтобы быть в стенах музея. В настоящее время выставки, посвященные моде, всегда ожидаемы, популярны, а тем более представление о мужской моде, которая все еще находится в тени моды женской.

"Мы хотели показать самый наверное яркий период мужской моды, когда происходит смена эстетических идеалов. На самом деле в разные культурные исторические периоды существует свое видение идеальной фигуры и одежда конструирует эту модную идеальную фигуру. Именно в этот период происходит кардинальная смена одного идеала и приходит другой. Происходит смена и визуального облика мужчины", — сказала Виноградова.

"Если раньше предпочтительнее были яркие цвета, большое количество украшений, плотный макияж, что указывало на высокое происхождение, то затем происходит такой своеобразный мужской отказ от яркости в пользу больше сдержанности. И организаторам выставки было очень интересно показать, каким образом это происходило", — добавила представитель ГИМа.

Выставка состоит из трех разделов. Первый, "Мода", расскажет об "идеальной" и "экстремальной" мужской моде 1770 — 1830-х годов, какой она была на модных картинках, в модных журналах, альманахах, всевозможных руководствах, и какой ее создавали отдельные модники — законодатели вкусов, а также как моду воспринимали ее противники — через карикатуры и сатиру.

Вторая часть, "Двор", посвящена самой консервативной одежде — роскошным парадным одеяниям, в основе которых лежал французский стиль одежды. Придворный костюм стал противоположностью модному платью, которое носили в городе.

Раздел "Парк" познакомит с другой эстетикой: городская французская, а за ней и остальная европейская мода тяготела к "приятной небрежности в платье", характерной для английской загородной одежды. Практичная и удобная, отличающаяся прекрасным исполнением и качеством материалов, она быстро завоевала популярность.

На выставке представлены экспонаты из фондов Государственного исторического музея. Это предметы одежды — кафтаны, фраки, жилеты; украшения — кольца, пуговицы, башмачные пряжки; модные аксессуары — табакерки, лорнеты, зрительные трубки, часы, несессеры, шпаги; приспособления по уходу за внешностью. В экспозицию также вошли живописные портреты, гравюры, различные издания. Многие предметы показываются широкой публике впервые.

Кроме того, впервые в рамках выставки одна из российских социальных сетей представит проект "Нейрокостюм. Историческая мода". Каждый посетитель выставки посредством нейроаватара сможет "примерить" платье, которое носили два века назад. Разработчики предусмотрели варианты и для дам, и для кавалеров. "Прочтение" искусственным интеллектом исторической эпохи, которой принадлежат оригинальные предметы выставки из фондов Исторического музея, будет технологичным дополнением выставки.

Выставка будет работать по 15 июля.

Ранее сообщалось, что ГИМ в 2024 году организует в Туле четыре выставочных проекта и еще два совместных с другими крупными российскими музеями.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек.