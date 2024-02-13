"В Петропавловске-Камчатском городском округе построят современную автодорогу от поселка Заозерный до Халактырского пляжа. Строительство ведется с привлечением средств специальных казначейских кредитов. Халактырский пляж находится на побережье Тихого океана и покрыт вулканическим песком", — говорится в сообщении.

Уточняется, что протяженность новой дороги — 4,5 км, а ширина — 7 м. Сейчас на объекте проводится устройство земляного полотна проезжей части. Дорогу хотят ввести к концу ноября 2025 года.

По словам первого замглавы Минстроя России Александра Ломакина, в дальнейшем на побережье хотят построить школу серфинга и водных видов спорта.

"В придорожной зоне появятся кафе, магазины, станции техобслуживания. По предварительным расчетам, в результате запуска нового подъездного пути будут созданы 122 рабочих места, число туристов вырастет примерно в пять-семь раз", — подчеркнул Ломакин.

Гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов добавил, что благодаря дороге налоговые поступления в местный и региональный бюджеты вырастут до 354 млн рублей в год.

Напомним, бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.