"Популярные до пандемии свадебные туры по-прежнему востребованы у россиян, хотя и в меньших объемах. Часть желающих вступить в брак в романтической поездке после 2020 года переориентировалась на российские курорты, некоторые из которых предлагают специальные программы для свадеб. А среди зарубежных направлений с большим отрывом лидируют Мальдивские острова. Летом растет спрос на организацию свадеб в Турции и на Кипре", — говорится в сообщении.

Как рассказала начальник отдела продаж компании "Содис" Ирина Мануильская, популярность Мальдив связана с широким выбором на архипелаге отелей с высоким уровнем сервиса.

"Чаще это направление востребовано для путешествий уже после регистрации брака, но иногда пары хотят и церемонию на берегу Индийского океана с запоминающимися фотографиями. К примеру, часто свадьбу в России празднуют для родителей, а на Мальдивы отправляются только вдвоем или с друзьями. Когда наступит май и летний сезон, то опять начнут отмечать свадьбы в Турции и на Кипре. На Кипре партнеры даже предлагают специальные свадебные пакеты на разный бюджет. Отчасти остров после пандемии занял «свадебную нишу» Доминиканы, которая раньше была очень популярна у молодоженов. Там можно и официально оформить отношения, но придется согласовать множество документов, в том числе с консульством", — сообщила эксперт.

По словам руководителя пресс-службы туроператора "Алеан" Ирины Романовой, запросы на организацию свадебных туров или специальных программ под молодоженов на российских курортах поступают, но их немного.

"В основном, это расчет стоимости поездки в тот или иной отель без каких-либо дополнительных экскурсий. Как правило, интересуются турами в Краснодарский край, Калининград и на Алтай. В путешествие отправляются в компании от 6 до 15 человек: молодожены, родители и несколько друзей. В среднем едут на 3-5 дней. Запрашивают отели с номерами для молодоженов, локациями для проведения торжественной церемонии, также просят рассчитать стоимость услуг фотографа, видеографа, визажиста, банкет или кейтеринг", — пояснила эксперт.

В компании "Русский Экспресс" также рассказали, что в России для свадебных туров пары обычно выбирают отели 4-5* в Краснодарском крае с номерами для молодоженов.