Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, в 2022 году объем платных услуг, оказанных отдыхающим санаторно-курортным комплексом, составил 32,4 млн рублей.

"На КМВ находится 122 санатория на 17 тысяч номеров. Крупные здравницы предоставляют отдыхающим более 100 видов услуг. Также в регионе 365 гостиниц и других коллективных мест размещения. Они рассчитаны на 6 341 номеров. Средний чек туриста в день с размещением в гостинице составляет 5 450 рублей, в санатории — 7 300 рублей", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития края Дениса Полюбина.

В целом оборот сферы туризма Ставропольского края в 2023 году вырос на 60% и составил 43 млрд рублей. Рост прибыли отмечается в сфере транспортных, медицинских, бьюти-услуг, общепита, продажи косметики, экскурсионных туров. Также в 2023 году увеличились траты туристов на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей, концертов, событийных мероприятий.