"Сильный шторм, начавшийся в Анталье в понедельник, привел к проливным дождям и наводнению в центральных районах провинции. Четвертое региональное управление метеорологии объявило оранжевый уровень опасности с вечера понедельника. Ветер в некоторых местах достигает 50 км в час", — пишет издание.

Как отмечает газета, многие дома и улицы подтоплены, а дороги были закрыты для движения транспорта. В университетах и школах пяти районов – Аксу, Дешемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша отменены занятия.

"В аэропорту Антальи на некоторое время были остановлены полеты из-за неблагоприятных погодных условий. Некоторые борта были перенаправлены в аэропорт Газипаша в Аланье", — пишет Haber Antalya.

Согласно онлайн-табло аэропорта Антальи, полеты возобновлены, однако рейсы выполняются с задержкой.