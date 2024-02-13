"В рамках решения задачи по диверсификации хозяйственной деятельности на заседании обсуждалось развитие туристического направления. Несмотря на исключение в 2022 году Центра арктического туризма из членов Ассоциации туроператоров Шпицбергена, российские поселки в 2023 году посетило более 7 тысяч туристов. Для развития туристической деятельности внедрен ряд мер. Обеспечена возможность оплаты товаров в российских рублях в поселках Баренцбург и Пирамида, а также прием всех международных банковских карт. Разработана и введена в действие программа долгосрочной аренды гостиничных номеров с использованием цифровых платформ", — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались также дополнительные меры поддержки туризма на Шпицбергене.

"В частности, рассматривается возможность реконструкции и модернизации инфраструктуры российских посёлков Баренцбург и Пирамида, в том числе ремонта причалов в целях повышения доступности российских поселков для морского транспорта, реконструкции и капитального ремонта жилого фонда, развития розничной торговли. В целях оптимизации логистических процессов прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения между Российской Федерацией и архипелагом Шпицберген", — отмечается в сообщении.

Архипелаг Шпицберген в Северном ледовитом океане юридически принадлежит Норвегии, но по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году, Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. Головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность, является ФГУП "ГТ Арктикуголь". Предприятие занято добычей каменного угля. В 2015 году в его составе был создан Центр арктического туризма, который занимается приемом туристов на территории архипелага. В октябре 2022 года центр был исключен из Совета по туризму Шпицбергена.

Согласно информации на сайте центра, в российских поселках туристов принимают две гостиницы "Баренцбург" и "Пирамида", хостел и гостевой дом. В год архипелаг посещают порядка 80 тыс. туристов, в основном европейских и американских, которые прибывают на круизных судах. Норвежские авиакомпании выполняют рейсы в столицу Шпицбергена поселок Лонгъир из Осло и Тромсе. Население архипелага составляет около 3 тыс. человек.