Число самолетовылетов в прошлом месяце сократилось на 13,2% и составило 256.

"Это обусловлено тем, что поставили более вместительные самолеты на рейсы из Грозного, это видно по росту пассажиропотока", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек.

Как уточнил "Интерфаксу" гендиректор аэропорта Альви Шахгириев, аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран.

Также сообщалось, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни 100% находящихся в федеральной собственности акций АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта). Решение принято для привлечения правительством республики до конца 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта.

Параллельно с 2022 года ведутся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры в Грозном, в том числе строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, рулежных дорожек.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.