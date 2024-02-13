"На выставке представлены концертные гусли и музыкальная шкатулка конца 19-го века, германская губная гармошка 40-х годов, итальянские аккордеоны с кнопками на обеих сторонах, без клавиш, а еще гармони, в том числе маленькая детская и принадлежавшая известному тульскому краеведу Сергею Андреевичу Рассадневу", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на выставке показаны гармони, аккордеоны, гусли, концертина, патефон, а еще две мандолины 1910-го и 1911-го годов производства фирмы Юлиуса Циммермана из коллекции туляка Михаила Кондратьевича Нестеренко. Его называли "тульским Страдивари" — дома он делал скрипки. Инструменты мастера были такого высокого качества, что на них играли даже музыканты Большого театра. За годы своей работы Нестеренко создал более 80 инструментов.

Страстью мастера из Тулы было коллекционирование редких и старинных музыкальных инструментов. После его смерти семья передала коллекцию и рабочие принадлежности в музейные фонды. На доме, где жил мастер, на улице Пороховой в Пролетарском районе Тулы установлена мемориальная доска.

В новой экспозиции представлена концертина народного артиста РФ, музыканта, киноактера, участника эстрадного дуэта "Рудаков и Нечаев" Павла Васильевича Рудакова. С этой концертиной Рудаков снимался в новогодних выпусках "Голубого огонька", а сцену из кинофильма "Москва слезам не верит", где дуэт исполняет свои сатирические куплеты, наверняка, помнит каждый. В 2002 году концертину в фонды Тульского объединения передала дочь артиста.

Есть на выставке и послевоенный патефон, на котором можно услышать знаменитую мелодию "Рио-Рита".

На презентации выставки генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин отметил, что здесь представлена небольшая часть вещей из фондов, которые насчитывают более 220 тыс. предметов.

"Коллекция Тульского музейного объединения уникальная. С открытием нового выставочного пространства "Фонд искусств" появилось больше возможностей показывать тулякам раритеты", — подчеркнул Гаврилин.

Выставка "Мир звуковых сокровищ" будет работать по 19 марта.

Тула является родиной первой в России хроматической гармоники. Более 140 лет назад ее изобрел Николай Белобородов — гармонист, педагог, дирижер, аранжировщик, основатель первого в мире оркестра гармонистов.