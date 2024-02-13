Как сообщается в пресс-релизе компании, её выручка в октябре-декабре составила 4,3 млрд евро по сравнению с 3,75 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял 4,14 млрд евро.

Чистый убыток сократился до 122,6 млн евро с 256,1 млн евро.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 14 млн евро по сравнению с убытком в размере 153 млн евро годом ранее.

В минувшем квартале TUI обслужила 3,5 млн клиентов, на 6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Также компания сообщила, что объемы бронирований на зиму и лето этого года выросли на 8%.

В текущем фингоду компания по-прежнему ожидает роста базовой EBIT не менее чем на 25% и повышения выручки более чем на 10%.

Ранее TUI объявила о планах уйти с Лондонской фондовой биржи (LSE), оставив основной листинг во Франкфурте. Этот вопрос будет вынесен на голосование на годовом собрании акционеров, которое состоится позднее во вторник. В случае положительного решения делистинг в Лондоне состоится в июне.

Капитализация компании за последние три месяца подскочила на 32% (до 3,26 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX за этот период вырос на 11%.