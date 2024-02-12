"На заседании комиссии правительства РФ по законодательной деятельности поддержали законопроект № 365108-8, направленный на развитие винного туризма (энотуризма), предусматривающий формирование отечественных "винных дорог", а также продвижение идеи автотуризма, кемпинга и глэмпинга в России", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, энотуризм сегодня является одним из наиболее перспективных направлений в Ростовской области, где расположены 18 винных хозяйств. Краснодарский край, по его словам, "также богат своими виноградниками — винодельни новой волны и царского наследия одинаково ориентируются на современный мировой опыт".

Яцкин выразил надежду на то, что в весеннюю сессию 2024 года инициатива сенаторов будет поддержана парламентом.

Законопроект был внесён в Госдуму в мае прошлого года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, мировой опыт показывает, что винный туризм — это отдельное и очень востребованное направление деятельности.

С целью его развития и популяризации российского виноделия авторы законопроекта предлагают ввести понятия "винный туризм" и "объекты винного туризма".

Кроме того, согласно записке, в Земельном кодексе РФ в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются земли, занятые объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Законопроектом предлагается дополнить состав земель сельхозназначения землями, занятыми объектами винного туризма.

Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" дополняется статьей 171 "Особенности развития винного туризма на виноградопригодных землях".

"Статьей устанавливается, что на виноградопригодных землях субъектами туристической деятельности могут быть только винодельческие хозяйства, осуществляющие производство винодельческой продукции в установленном законодательством Российской Федерации порядке. То есть только те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции и осуществляют производство вина", — говорится в записке.

По словам авторов, эти ограничения направлены на недопущение на рынок недобросовестных предпринимателей, "которые, фактически не имея никакого отношения к виноделию, под видом "винного туризма" будут осуществлять организацию досуга отдыхающих, что особенно актуально для регионов Азово-Черноморского побережья".

Кроме того, законопроект устанавливает перечень объектов винного туризма, которые могут быть расположены на виноградопригодных землях, и требования к ним (в том числе общая площадь объектов, количество надземных этажей).

"В целях охраны земель сельскохозяйственного назначения, их статуса особо охраняемого природного ресурса законопроектом предусмотрено, что на сельскохозяйственных угодьях в составе земель сельскохозяйственного назначения предоставление услуг по временному размещению отдыхающих не допускается. Однако данные требования не распространяются на земли иных категорий (промышленности, поселений), что позволит субъектам туристической деятельности оказывать данный вид услуг", — говорится в записке.

Законопроект предусматривает, что законами субъектов РФ будут устанавливаться перечни муниципальных образований, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов винного туризма на земельных участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель.

В проекте официального отзыва правительства РФ, с которым ознакомился "Интерфакс", говорится, что кабинет министров "поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний ко второму чтению".

В частности, правкомиссия рекомендовала авторам определить в законопроекте порядок и правила организации винного туризма, установить общие требования к винному туризму и его услугам, соотнести положения документа с рядом федеральных законов РФ.