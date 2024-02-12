Так, из ульяновского аэропорта им. Н.М. Карамзина ("Баратаевка"), помимо Москвы и Санкт-Петербурга, можно будет улететь в Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, Махачкалу и Калининград. Обслуживать эти рейсы будут семь авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Сибирь", "Ред Вингс", "Икар", "Северный Ветер".

Отмечается, что с мая число рейсов в столицу ("Внуково" и "Шереметьево") возрастет до 5 в сутки, в Санкт-Петербург — до 6 раз в неделю (кроме среды). Также возрастет количество рейсов в Сочи — с июня их будет 4 в неделю.

Рейсы в Минводы возобновятся с апреля и будут доступны по субботам, в мае — по четвергам, а в июне-августе — дважды в неделю (понедельник и четверг). С мая также возобновятся рейсы в Махачкалу (вторник и пятница) и Калининград (понедельник и четверг).

В Новосибирск летом вводятся рейсы дважды в неделю (по понедельникам и пятницам), в Екатеринбург — по понедельникам и средам.

Как сообщалось, в 2023 году ульяновский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров — 615,394 тыс. человек (на 16% больше, чем в 2022 году). Летом также выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталью, было перевезено более 5,3 тыс. пассажиров.