"Построенный в историческом центре города в 1984 году почти 28-метровый маяк не работал длительное время", — уточнил собеседник.

Предполагается, что новгородцы и туристы вновь увидят луч маяка в последних числах февраля. "Для речного судоходства работа маяка не будет иметь никакого значения, это будет еще одна достопримечательностью нашего города", — добавили в ДМЦ.

Маяк будет работать 365 дней в году. "Автоматика будет включать прожектор в сумерках и выключать с рассветом", — сообщил собеседник.

В настоящий момент обсуждается вопрос работы маяка по праздникам в особых режимах.

Новгородский ДМЦ в современной России является единственной в своем роде организацией, имеющей несколько собственных учебных судов. С 1967 года центр подготовил около 30 тыс. специалистов.

В настоящий момент в ДМЦ проходит масштабная реконструкция стоимостью более 400 млн рублей. Планируется завершить ее в текущем году.