"Протяженность сноупарка составляет около 250 метров. Он состоит из двух линий, которые включают в себя 16 фигур и трамплинов разной категории сложности", — говорится в сообщении.

В частности, в сноупарке есть фигуры для прыжков и джиббинга более опытных райдеров, где высота от взлета до приземления достигает 6 метров.

Вместе с тем новички могут попробовать свои силы на другой линии несложных фигур, специально оборудованных для тех, у кого нет опыта.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.