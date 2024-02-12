Как сообщается в ЕГРЮЛ, с 9 февраля владельцем ООО "Капитал Хотелс Рус" и ООО "Азимут Девелопмент" вместо АО "Юнити Холдинг" стал Клячин. Сам "Юнити Холдинг" ранее тоже контролировался бизнесменом, но с января этого года находится под управлением Росимущества в лице АО "Управляющая компания".

"Капитал Хотелс Рус" владеет рядом юрлиц гостиничной сети "Азимут", на балансе "Азимут Девелопмента" — ООО "Азау" (Кабардино-Балкария), ООО "Сортавала" (Карелия), ООО "Истра Курорт" и ООО "Истра Резорт", а также 75% в ООО "Курортный город", учредителе "Корпорации развития курортной зоны Шерегеш".

В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Алексею Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, постановил взыскать с бизнесмена 192 млрд рублей в пользу государства. Суд также решил обратить в доход государства 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл" и доли компаний, входящих в его структуру. Еще одним ответчиком по данному делу проходил Клячин. В собственность РФ, а затем и под управление недавно учрежденного Росимуществом АО "Управляющая компания" перешел целый ряд активов Хотина и Клячина.