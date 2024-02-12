"Масштабный международный проект пройдет в Султанате в 2025 году и будет приурочен к 40-летию дипотношений. В Омане очень любят и ждут наших артистов. Мы готовим программу с гастролями выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой", — написала Любимова в своем телеграм-канале по итогам встречи с заместителем министра культуры, спорта и молодежи Омана Саидом бин Султаном Аль-Бусаиди.

Она также сообщила, что на встрече стороны обсудили сотрудничество в библиотечной сфере. "Наши федеральные учреждения уже предложили провести ряд общих мероприятий: обмен книгами для молодежи, круглые столы и культурные акции. Также будем помогать нашим оманским партнерам в реставрации книжных памятников", — добавила министр.

Ранее Любимова сообщала, что "Русские сезоны" в 2025 году также пройдут в Бахрейне и будут приурочены к 35-летию установления дипотношений между странами.

"Русские сезоны" — масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане. В этом году они проходят в Бразилии.