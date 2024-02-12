Он отметил, что в понедельник проверил работу по строительству и реконструкции аэропорта.

"Адам Султанович (депутат Госдумы РФ Адам Делимханов — ИФ) рассказал, что строительные работы на всех запланированных объектах нового терминала идут в строгом соответствии с графиком. Решены все проблемные вопросы, возникшие с некоторыми подрядными организациями. Теперь они будут обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами, чтобы нарастить темпы строительных работ", — сказал Кадыров.

Он уточнил, что сейчас завершается прокладка взлетно-посадочной полосы.

"Она будет выполнена из бетона, что в сравнении с асфальтовым покрытием имеет более высокую жароустойчивость и износостойкость. Ее запуск в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года", — добавил Кадыров.

Как сообщалось, работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры ведутся с 2022 года в шесть этапов. Планируется строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, модернизация и строительство дорожек для руления и буксировки самолетов, работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения.

Всего будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв. м и командно-диспетчерский пункт. Строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома в Грозном ведутся в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. Полностью завершить весь комплекс работ предполагается в 2025 году.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

По итогам 2023 года пассажиропоток вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек.