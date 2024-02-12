"Фестиваль "АртЗима" открыл череду событий, запланированных в этом году музеем-заповедником "Куликово поле". Посетители знакомились с обитателями музейной конюшни, учились строить иглу и типи, превращались в "химиков" и "художников" и готовили ароматные блины на пеньках", — сказала Котикова.

На одной из площадок посетители фестиваля на скорость собирали гигантского картонного снеговика, разгадывали зимний кроссворд и играли в снежные крестики-нолики, на другой — грелись на ритмичной зарядке. На третьей площадке гости праздника забрасывали нетающие снежки и сосульки в мишени на зимнем панно, пытали удачу в шуточной "рыбалке", стараясь подцепить на крючок как можно больше рукотворных щучек и окуней, и с веселым хохотом выясняли, кто дальше метнет валенок.

Одной из самых популярных площадок фестиваля стал "Лагерь туриста". Заслуженный путешественник России Юрий Рожков вместе со своей командной из Федерации спортивного туризма Тульской области демонстрировал все этапы строительства иглу, установки антуражной типи и туристической палатки "Зима", рассчитанной на ночевку 8-9 человек одновременно.

Кроме того, дети вместе с родителями в рамках фестиваля создавали произведения искусства на снегу с помощью аэрозольных баллончиков с красками. Тех, кто выбрал науку, ждали опыты в "Веселой лаборатории". Дети вместе с родителями участвовали также в квесте, где узнавали интересные факты о жизни лошадей из музейной конюшни.

Отмечается, что посетители дегустировали куликовскую выпечку и запивали ее травяным чаем и сбитнем. Многие гости фестиваля не только пробовали готовые блюда, но и принимали участие в кулинарных мастер-классах. На них дети вместе с родителями готовили блинчики на пеньках.

Для самых маленьких гостей были предусмотрены тематические фотозоны.

Праздник на Конном дворе завершили командные соревнования. Участники сельских игр на скорость преодолевали расстояния в командных лыжах, добывали мягкие кегли, метали в цель нетающие снежки и отвечали на интеллектуальные вопросы о зиме и обитателях Конного двора.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.