"Правительство РФ постановляет: создать на базе государственного природного заказника краевого значения "Озеро Тамбукан" (...) и государственного природного заказника республиканского значения "Тамбуканский" (...) государственный природный заказник федерального значения "Тамбукан" общей площадью 1,1 тыс. га", — говорится в тексте постановления, подписанного премьером РФ Михаилом Мишустиным.

В частности, в площадь включены земли особо охраняемых территорий и объектов (119 га), земли лесного фонда (458 га) и земли сельскохозяйственного назначения (207 га).

Заказник будет находиться в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, решение будет способствовать сохранению природного разнообразия этих территорий и развитию лечебно-оздоровительного туризма на озере.