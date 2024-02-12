"У нас стоит задача — до 31 августа 2024 года завершить первый этап работ по реконструкции аэропорта и создать взлетно-посадочную площадку. Второй этап предусматривает приобретение и установку большого количества оборудования, необходимого для функционирования полноценного аэропорта", — сказал он.

Губернатор отметил, что власти региона обратились в правительство РФ за получением дополнительного финансирования для приобретения необходимого оборудования в рамках второго этапа реконструкции. Также в настоящее время ведется работа с рядом региональных компаний, которые в дальнейшем будут осуществлять полеты, добавил Клычков.

Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, сметная стоимость первого этапа реконструкции объекта составляет 1,4 млрд рублей.

Проведенные в рамках реконструкции работы позволят возобновить полеты воздушных судов из Орловской области и обратно в радиусе 3 тыс. км.

Предполагается, что аэропорт будет востребован жителями региона и гостями Орловской области для авиасообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, аэропортами юга России, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

Ранее сообщалось, что НАО "Ирмаст-Холдинг" (Москва) признано победителем конкурса на первый этап реконструкции объектов аэропортового комплекса "Орел-Южный".

Аэропорт, расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов.

В конце 1990-х аэропорт был базовым для авиакомпании "Трансаэро", которая выбрала орловскую юрисдикцию из-за налоговых льгот. Но в 2004 году "Трансаэро" перебазировалась в Санкт-Петербург, после чего орловский аэропорт стал приходить в упадок. В 2010 году он был исключен из госреестра гражданских аэродромов РФ в связи с отсутствием регулярных вылетов и нарушением требований к госрегистрации и обеспечению безопасной эксплуатации.

Орловские власти не раз планировали восстановление или переформатирование неработающего аэропорта. В 2015-2016 годах несколько раз объявлялся конкурс на передачу аэропорта в концессию, однако всякий раз тендер признавался несостоявшимся из-за подачи менее двух заявок. Обсуждалась также жилая застройка территории аэродрома, создание на его базе гоночной трассы.

Ближайший от Орла действующий аэропорт находится в Курске на расстоянии около 160 км. Из Москвы в Орел в среднем за 4 часа можно добраться на поездах "Ласточка".

Компания "Ирмаст", согласно ее сайту, образована в 1995 году, специализируется на содержании и ремонте аэродромов, реализовала 39 проектов строительства, реконструкции и ремонта аэропортов и аэродромов. Кроме того, "Ирмаст" занимается строительством и реконструкцией дорог и инженерных сооружений.