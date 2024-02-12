"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую информацию издания "Известия".

"Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Начиная с марта 2022 года эти борта были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить, указал источник издания, близкий к силовым структурам.