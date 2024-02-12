"400 бесплатных экскурсий: как Москва готовится к Всемирному дню гида. Познавательные прогулки организуют в рамках акции "Московские истории" с 17 по 19 февраля", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Жителей и гостей столицы ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, одной из крупнейших в стране, отметил мэр.

Собянин сообщил, что "Московские истории" впервые познакомят с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвящённого математике, коммуникации и новым технологиям.

Другая необычная экскурсия пройдёт в Киностудии им. М. Горького. Участники узнают, как создавались фильмы "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны", а также увидят кинотехнику, которой снимались шедевры.

Кроме того, можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару.

По словам мэра, зарегистрироваться на экскурсии необходимо заранее.