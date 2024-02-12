"В 2023 году в ОЭЗ "Завидово" дополнительно к уже существующим построили 26 модульных гостиниц. На этот год запланировано открытие семейного парка. В 2025 году будут сданы все объекты проекта "Завидово парк" — отели на 1130 номеров, центр водных развлечений и горнолыжный склон", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в особой экономической зоне "Завидово" введены в эксплуатацию и принимают гостей пятизвездочный отель Radisson Завидово, гольф-поле международного уровня, туристический комплекс "Ямская слобода", гостиницы, кемпинг "Завидово", центр водных видов спорта, построен пешеходный мост через реку Дойбица и другие объекты.

Также ведется строительство новых гостиниц, Центра отдыха, аквапарка, горнолыжного склона.

"Завидово — один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Проект по развитию комплексного курорта Завидово реализуется в Тверской области с 2011 года при поддержке регионального правительства. Он включен в состав национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

Ранее сообщалось, что общий объем внебюджетных средств, вложенных в реализацию проекта, достиг 30 млрд рублей. После выхода всех туристических объектов на проектную мощность заявлен ввод 8,8 тыс. рабочих мест.

Глава Тверской области заявлял, что к 2025 году число гостей курорта вырастет до 1 млн человек в год, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.

Инвестором проекта является компания "Васта Дискавери".