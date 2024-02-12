Первыми пройдут соревнования по горнолыжному спорту в Полярных Зорях и по ездовому спорту в Апатитах. Завершат программу Праздника Севера соревнования по фристайлу в Кировске.

Главным событием Праздника Севера станет 50-й Мурманский лыжный марафон. Он пройдет в мурманском спорткомплексе "Долина Уюта" 30-31 марта. На дистанцию выйдут более 2,6 тыс. спортсменов из 62 регионов России, а также из Словакии, Грузии, Германии и Белоруссии.

"В связи с юбилейной датой было принято решение об увеличении количества слотов на марафон на 500 единиц", — сказала Наумова.

Марафон считается самым северным в истории лыжных гонок России по программе Russialoppet.

Также в Праздник Севера вошел чемпионат России по парусному спорту "Эривейв". Он тоже пройдет 30-31 марта в селе Териберка. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах сноукайтинг, марафон-лыжи и марафон-доска.

Кроме того, с 4 марта по 14 апреля в Мурманской области будет проходить 64-й Праздник Севера учащихся. В его программу вошли 20 соревнований, добавила министр.

Торжественная церемония открытия Праздника Севера состоится 17 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске.

В программу Праздника Севера входят соревнования по лыжному, горнолыжному, парусному, велосипедному, конькобежному и ездовому спорту, биатлону, альпинизму, спортивному ориентированию, хоккею с мячом и шайбой, регби и мини-футболу на снегу, национальным саамским видам спорта.

Праздник Севера зародился в 1934 году. Изначально он был соревнованием среди лыжников в различных дисциплинах. С 1971 года праздник стал международным. По инициативе писателя, одного из первых саамских учителей, создателя и первого директора музея культуры и быта малых народов Севера в селе Ловозеро Павла Юрьева программу Праздника Севера дополнила езда на оленях в кережах (национальных санях) и детские гонки на оленьих упряжках.