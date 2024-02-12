"До конца зимы в парке Северного речного вокзала будут работать семь развлечений: аттракционы и лыжная трасса с прокатом снаряжения. Они открыты ежедневно с 10:00 до 20:00. Вы легко найдете их в парке с помощью навигации", — сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что в числе аттракционов также — тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, электротюбинг, тюбинг горка, цепочная карусель, а также карусель "Лошадки".

Согласно информации на сайте мэра и правительства Москвы, по выходным дням для посетителей организованы бесплатные тренировки на лыжах: в субботу — в 12:00 и в 15:00, в воскресенье — в 12:00.