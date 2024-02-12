"Для приготовления кыстыбыя на специально изготовленной сковороде ушло 40 кг картофеля, 15 кг лука, 12 кг муки, 3 кг сливочного масла, 4 л молока, 7 л воды. Его попробовали более 500 человек", — говорится в сообщении.

В течение 9-10 февраля команда башкирской ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров проводила мастер-классы по приготовлению башкирских национальных блюд (губадии мясной, сладкой, чай-балеша, блинов табикмак, кыстыбыя с пшенной кашей, элеша с мясом конины, томленной конины с перловкой, эремсека (сладкий творог) с белым шоколадом, конфет из талкана и баурсака с соусом из эремсека).

Фестиваль "Башкортостан гостеприимный" проводился в рамках работы официальной делегации Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова, пребывавшей в Белоруссии с 8 по 11 февраля.