"Сотрудники Кемеровской таможни при таможенном контроле авиарейса Пхукет (Таиланд) — Томск выявили в багаже туристки коралл весом более 270 граммов", — говорится в сообщении.

Привезти из Таиланда экзотический сувенир пыталась 33-летняя жительница Кемерово.

"О существующих ограничениях на перемещение через границу таких товаров, необходимости получения разрешительных документов и их обязательном декларировании она не знала", — отмечается в пресс-релизе.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что коралл попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ.