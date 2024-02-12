Теперь музей оснащен современным мультимедийным оборудованием. С помощью информационных панно с монофонами посетители могут узнать много интересного о жизни А.Т. Болотова, о лечебных свойствах трав, которые он изучал.

В рабочем кабинете, благодаря проекции, можно увидеть писателя за работой и "пообщаться с ним", а также познакомиться с "ожившими" рисунками его авторства. В интерактивном шкафу появилась библиотека, в которой хранятся редкие книги по биологии, среди них издания XVIII века.

Один из залов экспозиции посвящен Богородицку, где Андрей Тимофеевич в течение 20 лет был управляющим в имени графов Бобринских. В зале транслируется мультфильм о создании Богородицкого парка.

Здесь же появилась зона для фотосессии. Также после реконструкции в музее появились еще два зала: лакейская и выставочный зал.

"Дворяниново — усадьба, в которой живет дух истории, это настоящая жемчужина нашего региона. Поэтому, когда появилась возможность, мы приложили все силы, чтобы благодаря нацпроекту "Культура", это место, не потеряв свою атмосферу, стало современным и интересным для посетителей — в первую очередь, для молодежи", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" был основан в 1988 году к 250-летию со дня его рождения. Усадьбу восстановили на старом фундаменте по описаниям и рисункам хозяина.

Андрей Тимофеевич Болотов — уроженец Тульской губернии, ученый, энциклопедист, основоположник русской агрономической науки.

С именем тульского энциклопедиста, основателя агрономии в России связаны многие передовые для того времени идеи в сельском хозяйстве. Ананасы, помидоры, картофель и другие плоды своего труда, выращенные по собственной методике, ученый поставлял и к императорскому столу.