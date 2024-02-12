"На официальной ледовой переправе с Ольхона на озере Байкал поднялся лед. На одной из полос для движения образовался разлом. Переправа временно закрыта для проверки специалистами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации ледовой переправы.

Как сообщалось, в этом году ледовую дорогу на байкальский остров Ольхон открыли 9 февраля. На переправе оборудованы две полосы движения, каждая шириной 20 м.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Он соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Ольхон является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области и входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек. Ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.