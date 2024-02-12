В состав туристической группы, помимо приморцев, вошли жители Хабаровского края, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Также с ними отправились учащиеся краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева

"По словам туристических властей КНДР, это самая многочисленная группа иностранных гостей, посетивших Северную Корею, с самого основания страны", — говорится в сообщении.

Россияне провели в КНДР 4 дня и три ночи. В первый день они осмотрели достопримечательности Пхеньяна, в частности, комплекс Мансудэи, самый высокий в Пхеньяне монумент идеи Чучхе, площадь Ким Ир Сена, Памятник советским воинам-освободителям, а также Мангендеский дворец школьников, вмещающий в себя ежедневно около 10 тыс. детей.

Последующие дни гости из России провели на горнолыжном курорте. В нем они смогли опробовать 10 склонов разной сложности и общей протяженностью более 17 км. Также на курорте работал прокат спортивной одежды и оборудования, разнообразные подъемники, каток, гостиницы, кафе, рестораны, СПА и магазины.

Следующие поездки российских туристов в КНДР состоятся, как уточнил глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, в марте.

"Протяженность одной поездки также составит четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта, вторая — на сутки больше, с 11 по 15 марта", — процитировали в сообщении Старичкова.

В ближайшие годы власти КНДР планируют достроить строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, в состав которой будут входить 17 отелей и 37 гостиниц, магазины и огромный пляж. Турзона площадью более 2,8 кв. км будет принимать и российских туристов.