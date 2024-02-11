"В 15:01 (14:01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторный контроль в зоне ближайшей к очагу возгорания жилой застройки не выявил превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Возгорание произошло поздно ночью 10 февраля. Площадь пожара составила 800 кв.м. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации.

С 7 по 11 февраля в Тольятти на льду Жигулевского моря рядом с набережной Автозаводского района проходит Первый национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля-2024".

В официальном телеграм-канале администрации Тольятти сообщается об отмене запланированной на 11 февраля культурно-развлекательной части фестиваля.

"В целях обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы оперативных и экстренных служб проход зрителей на нижний ярус набережной закрыт. Для посещения доступен верхний ярус набережной", — говорится в сообщении.