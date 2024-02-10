"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы уже создаем новые курорты и туристические объекты. Поэтому задача по подготовке квалифицированных специалистов является значимой для развития отечественной туриндустрии и обеспечения высокого качества сервиса на действующих и будущих курортах", – сказал Чернышенко во время рабочего визита в Татарстан.

Центр кадрового потенциала создан на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 млн рублей.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства — одна из приоритетных задач отрасли.

"Ежегодно в Татарстане отмечается прирост туристического потока, по итогам 2023 года он составил порядка 4 млн человек, и эти цифры будут расти. Поэтому очень важно обеспечить качественное обслуживание", — сказал он.

Под председательством Дмитрия Чернышенко состоялось также совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта "Казань Марина" в Лаишевском районе республики.

Зампред правительства поручил разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая потребности будущего курорта "Казань Марина" и в целом Республики Татарстан.

Объем инвестиций в проект составит более 21 млрд рублей. "Казань Марина" станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь" и первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге.

"Показатели проекта внесут свой вклад в реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К 2030 году ожидаемый туристско-экскурсионный поток "Казань Марины" превысит 620 тыс. человек в год, будет создано почти 2 тыс. рабочих мест и более 1250 номеров", – сказал вице-премьер.

Мастер-план проекта был разработан корпорацией "Туризм.РФ" и одобрен в прошлом году.

"Мы сформировали 9 инвестиционных лотов. Активно работаем с инвесторами. Во втором квартале этого года планируем создать специальные проектные компании для проведения проектно-изыскательских работ и строительства инфраструктурных объектов на территории будущего курорта", – отметил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

В присутствии Дмитрия Чернышенко и Рустама Минниханова состоялось подписание соглашений о намерениях по реализации инвестиционных лотов проекта "Казань Марина" между АО "Корпорация Туризм.РФ" и инвесторами: ООО "Яхт-клуб "Лаишево" и ООО "Управляющая компания Камская ривьера".