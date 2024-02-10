"В середине января убрали более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего — более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы",- сказал Бирюков журналистам в субботу.

Дополнительно к китайскому Новому году в городе разместили или переделали из имеющихся 74 декоративные конструкции, сказал заммэра.

По его словам, за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.