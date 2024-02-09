Школьники должны были поделиться впечатлениями от поездки по городским достопримечательностям в виде рассказа, стихотворения, видеоролика или рисунка.

Награды авторам десяти победивших заявок вручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Вы в Петербурге счастливые люди, потому что живете в одном из красивейших городов мира и точно туристической столице нашей страны", — сказал Чернышенко, обращаясь к участникам.

"Но туризм бывает разный, и тот туризм, который благодаря инициативе "Юный путешественник Петербурга" вы продвигаете через свои творческие работы, является крайне важным делом для становления личности, познания истории, знакомства с нашими ценностями, которые здесь, конечно, представлены очень богато — вся история нашей страны здесь в невероятных артефактах, сооружениях, дворцах", — добавил он.

Всего на конкурс было прислано порядка 100 работ.

В рамках второго сезона проекта "Юный путешественник Петербурга" с сентября по ноябрь 2023 года порядка 40 тыс. учеников 5-8 и 10 классов отправились по одному из десяти тематических маршрутов, включая "Транспортные артерии города", "Театрально-музыкальный Петербург", "Народное искусство и культурное наследие", "По следам Петра", "Город-герой Ленинград" и другие.

Продолжительность каждой поездки составляла порядка восьми часов.

Программа туристических и экскурсионных поездок для школьников "Юный путешественник Петербурга" была запущена в сентябре 2022 года.