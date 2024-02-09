«Артефакты обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII век была территория Белого города, а после он входил в границы Камер-Коллежского вала. Так называлась высокая заградительная насыпь, окруженная рвом и заставами, служившая таможенной границей между Москвой и Московским уездом. Обнаруженные предметы позволяют дополнить представления о жизненном укладе наших предков», – пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Как отметили в пресс-службе, основу археологической коллекции составили фрагменты керамических кувшинов и горшков – белоглиняных и красноглиняных, чернолощеных и краснолощеных сосудов. Такие столовые изделия были очень популярны, поскольку имитировали более дорогую металлическую посуду.

Лучше всего сохранились фрагменты поливного белоглиняного столового горшочка и чернолощеная миска XVII века. Также интересен обломок кувшина из керамики, которую производили в Германии в начале XVI века, фрагменты красных широкорамочных печных изразцов конца XVI века, на которых изображены барсы, охраняющие древо.

Также среди знаковых находок – несколько фрагментов белоглиняных курительных трубок XVIII века, которые получили широкое распространение в России после поездок Петра I в Голландию.

Помимо этого, во время раскопок на Тверской улице были найдены металлические предметы. Это булавка, столовый нож, монета номиналом 10 копеек регулярной чеканки первой половины XX века, а также несколько тонких серебряных монет-чешуек. Их форма напоминала чешую крупной рыбы – только они были не круглыми, а слегка вытянутыми. Такие монеты чеканились с середины XIV до первой трети XVIII века.