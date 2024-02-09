В районе приводнения капсулу ожидало поисково-спасательное судно Shannon компании SpaceX, которое поднимет ее на борт для извлечения экипажа.
В среду Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС), проведя двое суток в режиме автономного полета.
Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. Возвращение корабля на Землю откладывалось трижды из-за непогоды в районе приводнения. В результате экипаж пробыл на станции на четыре дня больше запланированного двухнедельного срока.
В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.
В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они самостоятельно провели на ее борту 56 научных экспериментов.
Экипаж в целом везет с собой на Землю почти 230 кг материалов по результатам проведенных на станции различных научных исследований.
Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полёт экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.