"Выставка посвящена женщинам известного рода Поленовых. Она охватывает события более двух веков от бабушки художника (В.Н. Воейковой) до правнучки Н.Ф. Поленовой. Цель выставки познакомить посетителей с наиболее яркими и талантливыми представителями женской половины рода Поленовых, среди которых можно встретить художниц, музыкантов, скульпторов, поэтесс и т.д.", — говорится в сообщении.

По жанру выставка является художественно-документальной и характеризуется совместным экспонированием произведений искусства — живописи, графики, прикладное искусство — с архивными материалами, фотографиями, книгами, письмами, а также личными предметами, созданными своими руками.

"Об этом говорят бережно хранимые в музее В.Д. Поленова работы женщин рода Поленовых, их личные вещи и великолепная коллекция предметов женского рукоделия — сумочек, настоящих произведений искусства из Ярославского художественного музея", — отметили в пресс-службе.

Женщины рода Поленовых были образованны, талантливы, уважаемы. Бабушка Василия и Елены Поленовых, Вера Николаевна Воейкова, внучка гениального архитектора Н.А. Львова, но волею судьбы, выросшая в доме Г.Р. Державина, навсегда осталась в памяти внуков, как самая любимая, добрейшая "Бабаша" с интереснейшими сказками и воспоминаниями, а путешествия в усадьбу Ольшанка Тамбовской губернии позволили им понять и оценить притягательность русской усадебной жизни.

Мама Мария Алексеевна Поленова — писательница, успешно работавшая в живописи и графике, направляла их художественные увлечения. Дети ею гордились, и любовь к живописи пришла в семью ее стараниями: из пятерых детей Марии Алексеевны двое — самый старший и самая младшая — Василий и Елена — стали большими художниками.

Следующие поколения женщин Поленовых продолжили семейную традицию творчества в многообразных его ипостасях. От одного столетия к другому цель жизни у всех была одна — творчество, созидание и сохранение семейных ценностей.

Вторая часть выставки представляет одну из коллекций Ярославского художественного музея, охватывающую период с 30-х годов XIX по 30-е годы XX веков. Для зрителя представлена коллекция дамских сумочек и кошельков со столетней историей. Дизайн этих предметов позволяет проследить большие и малые стили, сменявшие друг друга в искусстве того времени: ампир и бидермайер, историзм и модерн, авангард и арт-деко.

Выставка будет работать с 10 февраля по 14 апреля в выставочном зале "Фахверк" музея-заповедника В.Д. Поленова.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова находится в 70 км от Тулы, в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыли дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника будет широко отмечаться в 2024 году.