По словам зампреда, уже выполнены работы по ремонту крыши и чердачного перекрытия. Средства на смену перекрытий, несущих балок, покрытие и новую систему водоотведения кровли в размере 11,6 млн рублей выделены из резервного фонда регионального правительства.

"Ремонтные работы в музее продолжатся в этом году: планируем закончить разработку проектно-сметной документации по сохранению этого объекта культурного наследия, с учетом предстоящей реконструкции хозчасти для создания там современного фондохранилища, — отметил Никитин.

Он добавил, что "Рязанская Третьяковка" — как называют Рязанский художественный музей — в прошлом году отметил 110-летие со дня основания. Здесь выставлены оригиналы работ Левитана, Серова, Венецианова, Сурикова, Айвазовского, Саврасова и многих других выдающихся художников XVIII-ХХ столетий.

Помещение, в котором расположен Рязанский государственный областной художественный музей имени Пожалостина, является объекта культурного наследия федерального значения "Здание Пансиона мужской гимназии".

Изначально в этом особняке по улице Свободы находилась роскошная городская усадьба купца Рюмина — комплекс включал в себя жилой дом с церковной пристройкой, баню и сад с прудом. После смерти владельца его сын передал здание 1-ой мужской гимназии для размещения "Благородного пансиона". В Советское время здесь располагались коммунальные квартиры, позже усадьбу отремонтировали для создания художественного музея. В настоящее время в нем более 10 тыс. экспонатов. Значительную часть занимает русская живопись, но в коллекции есть и замечательные образцы западноевропейского искусства.