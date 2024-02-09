"В прошлом году были выиграны два федеральных гранта на 5 и 10 млн рублей на обустройство городского пляжа в Астрахани и пляжа в посёлке Ассадулаево. Средства грантов получены грантополучателями", — сказала Шафикова.

Замминистра также рассказала, что на территории пляжей будут располагаться спортивные и детские площадки, стационарные точки общепита, зона теневых навесов, а также медпост и вышка для спасателей.

"На пляжах будет как бесплатная зона отдыха, так и можно будет арендовать отдельное бунгало", — отметила Шафикова.

Она добавила, что в дальнейшем региональные власти планируют продолжить такую практику. По ее словам, на сегодняшний день уже порядка 5 районов области изъявили желание благоустроить свои пляжи.